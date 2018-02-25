КНДР вважає нові санкції США "актом війни"

Неділя, 25 лютого 2018, 13:09

Північна Корея в неділю засудила нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.

Про це йдеться в заяві північнокорейської державної агенції KCNA, повідомляє Reuters.

КНДР вважає будь-які обмеження проти неї "актом війни".

"Дві Кореї співпрацювали разом, і Олімпіада пройшла успішно. Але США принесли загрозу війни на Корейський півострів з широкомасштабними новими санкціями проти КНДР перед церемонією закриття Олімпіади", - повідомляє північнокорейське агентство, посилаючись на слова міністра закордонних справ.

Цього тижня США розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Санкції охоплюють практично весь торгівельний флот Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що посилення санкцій може поставити під загрозу останню розрядку у відносинах між двома Кореями, на тлі їхньої підготовки для створення належних умов для проведення зустрічі на вищому рівні між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.