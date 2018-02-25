Меркель і Макрон закликали Путіна вплинути на ситуацію у Східній Гуті

Неділя, 25 лютого 2018, 16:08

Канцлерка Німеччина Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна здійснити максимальний тиск на сирійський режим, щоб домогтися негайного припинення вогню в Східній Гуті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду, оприлюдненому за підсумками телефонної розмови Меркель, Макрона і Путіна.

Троє лідерів привітали одноголосне схвалення резолюції Радою Безпеки ООН в суботу ввечері, яка закликає до 30-денного припинення вогню для всіх сторін в Сирії.

Меркель та Макрон наголосили, що зараз важливо негайно і повністю виконати резолюцію ООН, закликавши РФ вплинути на ситуацію.

"Росія повинна використовувати свій вплив на сирійський режим для досягнення негайного припинення вогню", - заявили Меркель і Макрон.

Режим тиші повинен стати основою для просування політичного рішення в Женеві в рамках Женевського мирного процесу під керівництвом ООН. Канцлерка Німеччини і президент Франції підкреслили, що обидві країни готові до співпраці з Росією та іншими міжнародними партнерами для досягнення цієї мети.

У п'ятницю лідери Франції та Німеччини написали президенту РФ Володимиру Путіну листа з проханням підтримати заклик Радбезу ООН до негайного встановлення перемир’я у Сирії.

Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних. Росія підтримує режив Асада у сирійській війні.