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У Брюсселі через забруднене повітря громадський транспорт буде безкоштовним

Понеділок, 26 лютого 2018, 11:20
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Регіональний уряд Брюсселя затвердив надзвичайні правила, які дозволять пасажирам користуватися громадським транспортом безкоштовно в періоди високого забруднення повітря.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на бельгійські ЗМІ.

Надзвичайні правила починають діяти, коли середня концентрація забруднюючих речовин досягне від 51 до 70 міліграмів на кубічний метр протягом 24-годинного періоду.

Під час дії надзвичайних правил поїздки у всіх сервісах підприємства-оператора громадського транспорту Брюсселя STIB (метро, трамваях та автобусах) та користування системою прокату велосипедів Villo! будуть безкоштовними протягом фіксованого часу.

Інші заходи у надзвичайний період включають зниження обмежень швидкості і заборона на спалювання дрів, якщо тільки вони не є єдиним джерелом опалення для домашніх господарств.

Громадяни зможуть стежити за рівнем якості повітря на веб-сайті в режимі реального часу і в новому додатку для мобільних телефонів.

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