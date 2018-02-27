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У Молдові оштрафували телеканал за трансляцію російських новин

Вівторок, 27 лютого 2018, 08:44
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Координаційна рада Молдови з питань телебачення і радіо (КСТР) оштрафувала телеканал RTR-Moldova на 50 тисяч леїв ($2395) за появу в його ефірі російських новин, трансляція яких в країні заборонена.

Про це повідомляє Newsmaker.

Йдеться про сюжети, зняті телеканалом "Росія 1". Кілька днів КСТР проводив моніторинг телеканалу і з'ясував, що в його ефірі виходили такі ж сюжети, що і на телеканалі "Росія 1".

Крім того, в деяких випадках аналогічними були і підводки до сюжетів. Виходили вони на RTR-Moldova у випусках місцевих новин і займали від 28% до 41% часу випуску.

Директор телеканалу RTR-Moldova Євген Сергєєв з рішенням КСТР не згоден. "Вважаємо, що рішення незаконне, КСТР інтерпретував положення 9 статті Кодексу про телебачення і радіо, розширивши заборонні норми. RTR-Moldova, як і будь-який інший молдавський телеканал, який не має корпунктів в Росії, закуповує контент у Всеросійської державної телерадіокомпанії і показує їх в місцевих новинах", - сказав Сергєєв.

Він додав, що телеканал продовжить показувати новинні сюжети, які купуються у ВГТРК, а рішення КСТР оскаржить в суді.

Законопроект, що передбачає заборону на трансляцію в Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм, парламент прийняв 7 грудня минулого року. Заборона набула чинності 12 лютого.

Телеканалам-порушникам загрожує штраф від 40 до 70 тисяч леїв, а при повторному порушенні - від 70 до 100 тисяч леїв, а потім відкликання ліцензії.

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