В спілці угорців переконані, що їхній офіс підірвали не українці

Вівторок, 27 лютого 2018, 15:49

У спілці угорців, чию будівлю цієї ночі підірвали в Ужгороді, переконані, що за нападом стоять не громадяни України.

Про це у коментарі Mukachevo.net заявив перший заступник голови Закарпатської обласної ради та заступник голови КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття) Йосип Борто.

"Впевнений, що в Україні та Закарпатті зокрема не знайдеться людини, яка би вчинила цей злочин. У нас є націоналісти, ультранаціоналісти, але я не думаю, що це зробили громадяни України", - переконаний Борто.

Нагадаємо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС. Згодом стало відомо, що будівлю не підпалили, а підірвали - невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на підвіконня офісу

МЗС Угорщини через інцидент викликало українського посла в Будапешті. Українські посадовці засудили підпал спілки угорців та натякнули на замовників.

Це вже друга спроба підпалу офісу КМКС в Ужгороді. 4 лютого зловмисники теж кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі.

У вівторок стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі 4 лютого будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.