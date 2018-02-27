Польська делегація летить в Ізраїль через скандальний закон про Інститут нацпам’яті

Вівторок, 27 лютого 2018, 20:26

Високопоставлена делегація польського уряду полетить в Ізраїль в середу, 28 лютого, для обговорення скандального закону про Інститут національної пам'яті Польщі, що передбачає покарання з публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю, передає AFP.

У заяві ізраїльського Міністерства закордонних справ сказано, що польську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький.

Ізраїльську сторону очолить генеральний директор МЗС Юваль Ротем за участі істориків, юристів, дипломатів і представника Яд Вашем - меморіалу жертв Голокосту.

"Мета діалогу - зберегти історичну правду та не допустити шкоди для свободи досліджень та свободи слова", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Закон передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті.