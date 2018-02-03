Поліція Італії затримала зловмисника, який стріляв з машини по мігрантах

Субота, 03 лютого 2018, 14:27

Поліція італійського містечка Мачерата затримала зловмисника, який з машини відкрив вогонь по перехожих, в основному темношкірих людей.

Про це повідомляє Ansa.

Поліція заблокувала машину, з якої зловмисник стріляв по людях, на площі Вікторії перед військовим меморіалом.

Побачивши поліцейських чоловік вибіг з машини в напрямку до пам'ятника, де й був затриманий.

Свій пістолет зловмисник залишив у машині.

За даними Reuters, під час стрілянини було поранено щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.

Фото з сайту Ansa

Наразі невідомо, наскільки серйозними є їхні поранення.

Раніше повідомлялося, що в центрі італійського містечка Мачерата чоловік відкрив вогонь по перехожих, поранивши щонайменше двоє людей.