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Поліція Італії затримала зловмисника, який стріляв з машини по мігрантах

Субота, 03 лютого 2018, 14:27
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Поліція італійського містечка Мачерата затримала зловмисника, який з машини відкрив вогонь по перехожих, в основному темношкірих людей.

Про це повідомляє Ansa.

Поліція заблокувала машину, з якої зловмисник стріляв по людях, на площі Вікторії перед військовим меморіалом.

Побачивши поліцейських чоловік вибіг з машини в напрямку до пам'ятника, де й був затриманий.

Свій пістолет зловмисник залишив у машині.

За даними Reuters, під час стрілянини було поранено щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.

 Фото з сайту Ansa

Наразі невідомо, наскільки серйозними є їхні поранення.

Раніше повідомлялося, що в центрі італійського містечка Мачерата чоловік відкрив вогонь по перехожих, поранивши щонайменше двоє людей.

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