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Стрілянина по мігрантах в Італії: зловмисником виявився місцевий мешканець

Субота, 03 лютого 2018, 15:06
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По мігрантах в італійському містечку Мачерата стріляв 28-річний місцевий мешканець Лука Траїні.

Про це повідомляє італійське видання Corriere.it.

Як відомо, поліція затримала зловмисника біля військового меморіалу.

Вибритий налисо 28-річний чоловік кричав "Хай живе Італія!" та зробив римське привітання (яке схоже з нацистським вітанням) під час затримання.

Він також мав зав'язаний на шиї триколор.

 
 Фото з сайту Ansa

За даним видання, мотивом нападу може бути помста нігерійській громаді. Повідомляється, що нещодавно у містечку було вбито італійку, а серед підозрюваних є громадянин Нігерії.

Нагадаємо, 3 лютого в центрі італійського містечка Мачерата чоловік відкрив вогонь по перехожих, поранивши щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.

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