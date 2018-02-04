"Хаят Тахрір аш-Шам" взяло відповідальність за збитий Су-25 у Сирії

Неділя, 04 лютого 2018, 10:19

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Угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" взяла на себе відповідальність за збитий в Сирії російський літак Су-25.

Про це повідомляє на своєму сайті група SITE, яка веде моніторинг інформаційної активності екстремістів.

Літак розбився над однією з так званих "зон де-ескалації" у провінції Ідліб в районі міста Саракіб.

A Russian pilot is killed after his warplane goes down over Syria's northwest province of Idlib and he clashes with Islamists on the ground. IMAGES of the downed plane, pictures by @omar_hajkadour AFPTV pic.twitter.com/Nx85Id8zTm — AFP news agency (@AFP) 4 лютого 2018 р.

Телеканал Al Arabiya повідомив, що регіон, де розбився літак, контролюється "Хаят Тахрір аль-Шам", в якій переважають бійці колишньої сирійської філії "Аль-Каїди". Раніше ця група була відома під назвою "Джебхат ан-Нусра".

Пілот літака встиг катапультуватися, але був убитий в перестрілці з місцевими бійцями.

Російська "Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ в суботу повідомила, що загиблим пілотом Су-25 був колишній український льотчик з окупованого Сімферополя (Крим) майор Роман Філіппов.

Однак пізніше стало відомо, що Роман Філіпов до анексії Криму служив у Росії, а не був колишнім українським льотчиком.