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"Хаят Тахрір аш-Шам" взяло відповідальність за збитий Су-25 у Сирії

Неділя, 04 лютого 2018, 10:19
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Угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" взяла на себе відповідальність за збитий в Сирії російський літак Су-25.

Про це повідомляє на своєму сайті група SITE, яка веде моніторинг інформаційної активності екстремістів.

Літак розбився над однією з так званих "зон де-ескалації" у провінції Ідліб в районі міста Саракіб.

Телеканал Al Arabiya  повідомив, що регіон, де розбився літак, контролюється "Хаят Тахрір аль-Шам", в якій переважають бійці колишньої сирійської філії "Аль-Каїди". Раніше ця група була відома під назвою "Джебхат ан-Нусра".

Пілот літака встиг катапультуватися, але був убитий в перестрілці з місцевими бійцями.

Російська "Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ в суботу повідомила, що загиблим пілотом Су-25 був колишній український льотчик з окупованого Сімферополя (Крим) майор Роман Філіппов.

Однак пізніше стало відомо, що Роман Філіпов до анексії Криму служив у Росії, а не був колишнім українським льотчиком.

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