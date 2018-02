"Хаят Тахрір аш-Шам" взяло відповідальність за збитий Су-25 у Сирії

Угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" взяла на себе відповідальність за збитий в Сирії російський літак Су-25.

Про це повідомляє на своєму сайті група SITE, яка веде моніторинг інформаційної активності екстремістів.

Літак розбився над однією з так званих "зон де-ескалації" у провінції Ідліб в районі міста Саракіб.

A Russian pilot is killed after his warplane goes down over Syria's northwest province of Idlib and he clashes with Islamists on the ground. IMAGES of the downed plane, pictures by @omar_hajkadour AFPTV pic.twitter.com/Nx85Id8zTm