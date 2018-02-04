Габріель щодо польського закону: за Голокост відповідальні німці

Неділя, 04 лютого 2018, 15:16

Відповідальність за концтабори і масове винищення євреїв у Європі у часи Другої світової війни лежить на німцях.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля з приводу суперечливих змін до польського закону щодо Інституту національної пам'яті.

"Немає ні найменшого сумніву в тому, хто несе відповідальність за табори смерті, управління ними та вбивство мільйонів європейських євреїв, а саме - німці. Організоване масове вбивство було вчинено нашою країною і ніким іншим. Окремі колаборанти не змінюють цього", - йдеться у заяві.

Габріель підкреслив, що Польща може покладатися на те, що в Німеччині рішуче засуджуватимуть і відхилятимуть будь-які спроби фальсифікувати історію, в тому числі це стосується терміну "польські концтабори".

"Широке переосмислення власної історії і нашої відповідальності – це вічне моральне зобов'язання для нас, німців, враховуючи злочини, скоєні німцями і Німеччиною в тому числі в Польщі", - йдеться у заяві.

Як відомо, ухвалений нещодавно в Польщі закон запроваджує покарання за заяви щодо провини поляків чи польської держави у Голокості, а також за вислів "польські табори смерті".

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, зазначивши, що він може мати наслідки для відносин Варшави зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.