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США починають виводити війська з Іраку після поразки ІДІЛ - ЗМІ

Понеділок, 05 лютого 2018, 11:29
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США починають виводити свої війська з Іраку після заяви Багдада про перемогу над терористичним угрупованням "Ісламська держава" в минулому році.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на західних контрактників, які знаходяться на базі міжнародної коаліції на чолі з США в Іраку.

За словами одного з контрактників, десятки американських солдатів були перевезені з Іраку до Афганістану щоденними рейсами за минулий тиждень, разом зі зброєю і технікою.

Двоє іракських чиновників підтвердили агентству, що очолювана США міжнародна коаліція та уряд Іраку вперше домовилися про скорочення військ в Іраку після війни проти ІДІЛ, яка розпочалася три роки тому.

Однак іракські чиновники заявили, що процес офіційно ще не розпочався.

Один високопоставлений іракський чиновник заявив, що 60 відсотків всіх американських військ, які перебувають в країні, будуть виведені.

Згідно зі звітом Пентагону,  на кінець вересня 2017 року в Іраку перебували 8,892 військових США.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ірак заявив про закінчення війни з терористичним угрупованням "Ісламська держава" на своїй території.

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