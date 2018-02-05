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Велика Британія не буде членом митного союзу ЄС після Brexit – ЗМІ

Понеділок, 05 лютого 2018, 12:54
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Уряд Британії наполягає, що країна не залишиться в митному союзі ЄС після виходу з блоку у 2019 році.

Про це повідомило джерело в офісі британської прем’єрки Терези Мей, інформує Reuters.

"Наша політика не полягає в тому, щоб залишатися в митному союзі", - сказав чиновник британського уряду, який говорив на умовах анонімності.

"Наша політика була чітко викладена влітку в нашому митному документі про майбутнє партнерство. Ми пропонуємо дві моделі: або митне партнерство, або дуже спрощену митну систему", - пояснив чиновник.

Цього тижня Британія та ЄС проводять перші неформальні переговори щодо майбутніх торгових відносин після Brexit. Головний переговірник ЄС Мішель Барньє у понеділок зустрічається у Лондоні зі своїм британським колегою Девідом Дейвісом.

Питання щодо можливої участі Об'єднаного Королівства у митному союзі стало "каменем спотикання" в уряді прем’єрки Мей та її консервативної партії.

Якщо Британія збереже членство у митному союзі, вона вестиме безмитну торгівлю в межах ЄС, але не зможе укладати власні угоди з іншими країнами. 

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