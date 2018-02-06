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Ізраїльський міністр: Польща скасувала мій візит через закон про Голокост

Вівторок, 06 лютого 2018, 08:26
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Міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що Варшава скасувала його візит до Польщі через його позицію щодо закону про Інститут національної пам’яті, який криміналізує висловлювання про причетність польського народу до злочинів Другої світової війни.

Про це ізраїльський міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Польський уряд скасував запланований мій візит, тому що я згадав про відповідальність поляків за вбивство близько 200 тисяч євреїв під час Голокосту. Для мене це велика честь. Це велика честь для всього народу Ізраїлю", - написав він.

Як повідомляє Polskie Radio, раніше інформація про візит міністра Беннета до Польщі з'явилася в ізраїльських ЗМІ. Однак в уряді Польщі не підтвердили цю інформацію.

"Нафталі Беннет не приїжджає в Польщу в найближчі дні, я не можу підтвердити інформацію про його прибуття. За ініціативою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького ніяких дій зроблено не було", - сказала речниця уряду.

Зазначимо, що Нафталі Беннет – один з найвпливовіших політиків в Ізраїлі. Він є головою партії "Єврейський дім", яка входить в релігійну коаліцію.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Напередодні, 5 лютого, в МЗС Польщі заявили, що позиція Ізраїлю щодо змін до Закону про Інститут національної пам’яті опирається на неправдиві посилання, а критичні зауваження є наслідком нерозуміння.

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