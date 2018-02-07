В МЗС заявили про узгодження з Угорщиною шляхів врегулювання мовного питання

Середа, 07 лютого 2018, 20:48

У Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

Про це у своєму Твіттері написав заступник глави МЗС України Василь Боднар за результатами візиту в Закарпатську область.

"З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання "мовного питання", започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури. Крок по кроку до нормальності" - написав він.

З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання "мовного питання", започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури.Крок по кроку до нормальності pic.twitter.com/EZlNxbgFqi — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 7 лютого 2018 р.

Зокрема, як повідомляє Укрінформ, уряд України проведе консультації з представниками угорської громади Закарпаття щодо реалізації нового закону про освіту.

Так, на 14 лютого заплановані консультації представників Міністерства освіти України та угорської національної меншини.

Нагадаємо, 11 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.