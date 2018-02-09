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Баварські союзники Меркель першими схвалили коаліційну угоду

П'ятниця, 09 лютого 2018, 07:59
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Керівництво консервативної баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) схвалило текст досягнутої угоди про формування урядової "великої коаліції".

Відповідне рішення було ухвалене одноголосно напередодні, 8 лютого, на засіданні президії політичної сили в Мюнхені, передає Deutsche Welle.

Для схвалення коаліційної угоди ХСС не знадобилося проведення партійного з'їзду, як це заплановано в сестринському Християнсько-демократичному союзу (ХДС) канцлерки Ангели Меркель, чи опитування членів партії, яке проведуть соціал-демократи.

Щодо розподілу портфелів, то відомо лише, що пост міністра внутрішніх справ у новому уряді має посісти лідер ХСС Горст Зеєгофер.

Хто з керівництва ХСС отримає інші міністерські посади, стане відомо не раніше 5 березня - після засідання президії ХСС. Представники партії мають очолити, як і раніше, міністерство транспорту та міністерство економічного співробітництва та розвитку.

Партнери ХСС по майбутній коаліції - ХДС та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - вирішуватимуть долю угоди згодом.

ХДС проведе партійний з'їзд 26 лютого, на якому делегати мають схвалити угоду.

Результати голосування членів СДПН щодо угоди партія планує оголосити 4 березня.

Раніше повідомлялося, що лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц очолить міністерство закордонних справ у новому кабміні Німеччини.

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