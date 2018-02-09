Мартін Шульц відмовився очолити МЗС Німеччини – ЗМІ

П'ятниця, 09 лютого 2018, 15:23

Глава німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц відмовився бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на власні джерела у СДПН, зокрема, видання Süddeutsche Zeitung.

Причину своєї відмови Мартін Шульц обіцяє озвучити сьогодні, повідомляє видання.

На Шульца чинився тиск у лавах його власної партії, оскільки одразу після виборів він заявив, що у жодному разі не працюватиме в уряді Меркель. По завершенні коаліційних переговорів стало відомо, що він займе посаду міністра закордонних справ у її кабінеті.

Чинний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель розкритикував Шульца та керівництво партії за його усунення з посади. Габріель заявляв, що керівництво партії має повне право заміщати міністрів, але йому не сподобалося, як це було зроблено.

Німецькі ЗМІ раніше писали, що Шульц нібито запевнив Габріеля, що він збереже свою посаду міністра закордонних справ у новому уряді.