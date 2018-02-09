Знайти
АКТУАЛЬНО

Посол назвав можливий шлях розблокування комісії Україна-НАТО

У Польщі біля Перемишля виявили значні поклади газу

Шульц підтвердив і пояснив відмову від посади глави МЗС Німеччини

Мартін Шульц відмовився очолити МЗС Німеччини – ЗМІ

КНДР на параді перед Олімпіадою показала нові балістичні ракети

Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні та Сирії – Кремль

В Угорщині заперечують узгодження з Україною шляхів врегулювання мовного питання






Мартін Шульц відмовився очолити МЗС Німеччини – ЗМІ

П'ятниця, 09 лютого 2018, 15:23
Версія для друку Коментарі

Глава німецьких соціал-демократів (СДПН) Мартін Шульц відмовився бути міністром закордонних справ у новому уряді Ангели Меркель.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на власні джерела у СДПН, зокрема, видання Süddeutsche Zeitung.

Причину своєї відмови Мартін Шульц обіцяє озвучити сьогодні, повідомляє видання.

На Шульца чинився тиск у лавах його власної партії, оскільки одразу після виборів він заявив, що у жодному разі не працюватиме в уряді Меркель. По завершенні коаліційних переговорів стало відомо, що він займе посаду міністра закордонних справ у її кабінеті.

Чинний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель розкритикував Шульца та керівництво партії за його усунення з посади. Габріель заявляв, що керівництво партії має повне право заміщати міністрів, але йому не сподобалося, як це було зроблено.

Німецькі ЗМІ раніше писали, що Шульц нібито запевнив Габріеля, що він збереже свою посаду міністра закордонних справ у новому уряді.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:49
Блокування Угорщиною комісії Україна-НАТО грає на руку РФ – депутат
20:28
ЄС застеріг Лондон: перехідного періоду після Brexit може і не бути
19:56
У Швейцарії інкасатор віддав до 26 млн євро зловмисникам, які викрали його доньку
19:04
МЗС Франції запустив російськомовну версію свого сайту і акаунту у Twitter
19:01
Президент Італії попередив про серйозні ризики крайнього націоналізму
18:36
У Бельгії працівники тюрем влаштували страйк
18:27
Посол назвав можливий шлях розблокування комісії Україна-НАТО
18:02
США ввели санкції проти трьох осіб і трьох компаній за підтримку ІДІЛ
17:59
Скаргу щодо сексуальних домагань проти міністра екології Франції подала онука Міттерана
17:09
У Німеччині заарештували чоловіка, який хотів шпигувати для трьох іноземних розвідслужб
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Нова коаліція для Меркель: чого чекати ЄС та Україні від нового німецького уряду

Згідно з коаліційною угодою, треба розраховувати на збереження позиції ФРН в питаннях санкційного режиму щодо Росії. Водночас ключовим моментом для офіційного Києва сторони великої коаліції вважають продовження реформ та подолання корупції.

Наталя Іщенко, для Європейської правди

Європейська перспектива для Балкан: що та хто перешкоджатиме розширенню ЄС

Перш ніж стати членами ЄС, балканським країнам регіону доведеться вирішити цілу купу надзвичайно складних проблем, в першу чергу – "закрити" територіальні претензії. І приклад такого виконання мають показати Сербія і Чорногорія.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  