Блокування Угорщиною комісії Україна-НАТО грає на руку РФ – депутат

П'ятниця, 09 лютого 2018, 20:49

Голова постійної делегації України в ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз висловила стурбованість позицією Угорщини щодо комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Слід визнати, що позиція Угорщини, яка вдалася до фактичного шантажу, є не тільки контрпродуктивною, але й такою, що підриває безпекову ситуацію в Європі" - написала Фріз.

Депутат вважає, що політика Росії разом із активністю "Ісламської держави" є однією з ключових загроз в європейському регіоні і світі.

"У зв'язку з цим спроби Будапешта блокувати зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони є небезпечною практикою змішування двосторонніх гуманітарних питань із питаннями безпеки і оборони цілого регіону. Таким чином Угорщина не лише опосередковано сприяє ослабленню зусиль НАТО щодо мінімізації регіональних ризиків, але і сприяє політиці Росії із руйнування Організації Північноатлантичного договору зсередини", - наголосила Фріз.

Нагадаємо, попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони.

Міністерське засідання КУНу мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу. Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч.