В Брюсселі пояснили, що мають оцінити для виділення Україні мільярда євро допомоги

Четвер, 01 березня 2018, 17:59

Єврокомісія при ухваленні рішення про нову програму макрофінансової допомоги Україні буде враховувати низку факторів, зокрема, стан програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у відповіді представництва ЄС в Україні на запит "Європейської правди".

Як наголошується, Єврокомісія до внесення відповідної законодавчої пропозиції у Європарламент і Раду ЄС має надати позитивну оцінку запиту української влади. В середу ЄК "провела позитивне обговорення... на базі оцінки (потреб України)", - повідомили в дипмісії.

"Ця оцінка складається з економічної оцінки, в тому числі позиції балансу платежів Україні і зовнішніх фінансових потреб" - йдеться у повідомленні.

"Вкрай важливо забезпечити, щоб національна програма співпраці з МВФ залишалася діючою, оскільки це є передумовою для операцій з макрофінансовою допомогою" - наголосили в ЄС.

Крім того, в рамках звичної практика Єврокомісія підготує пакет політичних умов, необхідних для виділення коштів. Ці умови будуть обговорюватися на більш пізньому етапі.

"Ці реформи та політичні умови будуть втілені у новому меморандумі про взаєморозуміння, погодженому двома сторонами" - йдеться у відповіді представництва ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія готова запропонувати Україні новий пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми.