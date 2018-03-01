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Рада ратифікувала договір з Молдовою про спільний контроль на кордоні

Четвер, 01 березня 2018, 18:58
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Верховна Рада ухвалила урядовий закон про ратифікацію Договору між урядами України та Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Про це повідомляє УНІАН.

За це рішення проголосували 234 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Закон (№0175) передбачає ратифікацію відповідного договору, укладеного 6 жовтня 2017 року в Молдові.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, реалізація цієї угоди сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин між Україною і Республікою Молдова, а також розвитку соціально-економічної ситуації в зазначеному регіоні, забезпеченню дотримання режиму на українсько-молдавському державному кордоні та поліпшенню умов для його перетину.

Нагадаємо, 6 жовтня 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп підписали низку важливих двосторонніх документів.

Зокрема, сторони підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова про реадмісію та імплементаційний протокол про порядок його реалізації, а також угоду про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

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