У Словаччині через вбивство журналіста пройшли наймасовіші протести з 1989 року

Субота, 10 березня 2018, 10:56

фото

Десятки тисяч словаків вийшли на вулиці міст країни і за кордоном через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка.

Про це повідомляє видання Aktuality.

У протестах взяли участь понад 120 тисяч людей. Як зазначає видання, це був, ймовірно, найбільш масовий протест у країні з 1989 року, коли в ході Оксамитової революції у країні був повалений комуністичний лад.

Найбільш масовим був протест у столиці Словаччини Братиславі, де на вулиці вийшли 60 тисяч людей.

Організатори вимагали відкритого розслідування вбивства журналіста і призначення нового, вартого довіри уряду, в якому не буде людей, підозрюваних у корупції чи зв’язках з мафією. Також люди прагнуть, щоб до розслідування були залучені міжнародні експерти.

"Ми не довіряємо політикам у проведенні незалежного розслідування. Вони виявилися нездатні розслідувати попередні скандали" - заявляли учасники акції.

Протестувальники прийшли також під будівлі парламенту і уряду і вимагали відставки прем’єра Роберта Фіцо.

Як зазначається, попри побоювання поліції, протести по всій країні проходили мирно.

Багатотисячні протести у Словаччині пройшли і 2 березня.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

Фіцо у понеділок виступив з телезверненням, в якому не тільки звинуватив Кіску у спробі дестабілізувати країну, але й припустив, що угорсько-американський мільярдер Джордж Сорос може бути якось пов'язаний з ситуацією.