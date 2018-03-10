Німеччина і Франція відклали плани з реформування єврозони – ЗМІ

Субота, 10 березня 2018, 13:06

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон не представлять свій план реформування єврозони на саміті ЄС у березні, як очікувалося.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела в ЄС.

Німецька сторона на всіх рівнях вже дала зрозуміти, що у березні ніяких пропозицій очікувати не варто.

"Цей пункт скасовано. Нема про що оголошувати" - розповів один з чиновників ЄС.

Причиною відтермінування стало, за даними джерел, відсутність теми майбутнього єврозони у коаліційних переговорах в Німеччині.

Меркель і Макрон у грудні повідомили про наміри представити план щодо поглиблення єврозони.

Зараз у німецькому уряді стверджують, що робота над планом посилиться після формування нового кабінету.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала дорожню карту для поглиблення економічного та валютного союзу, в тому числі конкретні кроки, які необхідно вжити протягом наступних 18 місяців.

Пропонується, зокрема, створення Європейського валютного фонду, посади міністра фінансів ЄС та більш узгодженої фінансової політики з державами-членами ЄС.