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Отруєння Скрипаля: сотні британців закликали випрати одяг через токсичну речовину

Неділя, 11 березня 2018, 13:41
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Усіх відвідувачів пабу та ресторану у Солсбері, де ймовірно були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька, закликали випрати одяг та обмити інше майно, щоб уникнути можливого забруднення.

Як повідомляє The Telegraph, сотні людей побували в ресторані The Mill Pub та ресторані Zizzi у Солсбері у період від ранку неділі до вечора понеділка, до того, як обидва заклади були закриті чиновниками.

Як відомо, Сергія Скирпаля і його дочку Юлія знайшли у критичному стані на лавці невдовзі після відвідування обох закладів.

Державної агенції громадського здоров'я Англії (Public Health England) порадила кожному, хто був у якомусь із цих місць, негайно випрати одяг, а також протерти інші предмети, такі як мобільні телефони, ювелірні вироби та навіть окуляри, які могли контактувати з токсичною речовиною.

За словами представника Public Health England, ризик загрози для громадськості від токсичної речовини не підвищився і залишається низьким.

"Хоча не існує безпосереднього ризику для здоров'я людей, які могли перебувати в будь-якому з цих місць, можливо, але малоймовірно, що якась речовина, яка перебувала в контакті з одягом або іншими речами, все ще може бути присутнім у невеликих кількостях, і тому забруднює шкіру. З часом повторний контакт шкіри з забрудненими предметами може становити невеликий ризик для здоров'я", - зазначили в агенції.

Як повідомлялося, сліди нервово-паралітичної речовини, якою був отруєний колишній російський офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, виявили в піцерії, де він і його дочка обідали.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією. 

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