Наступний глава МВС Німеччини обіцяє жорстку політику щодо мігрантів

Неділя, 11 березня 2018, 15:15

Лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеегофер, який має очолити міністерство внутрішніх справ в новому німецькому уряді, оголосив новий план пришвидшення процедур отримання в країні притулку та депортації.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що було опубліковане в неділю, 11 березня, інформує Deutsche Welle.

Зеегофер почне втілювати цей план в дію одразу після того, як стане міністром.

Він відзначив, що найжорсткіші заходи будуть застосовані до тих шукачів притулку, які є правопорушниками та злочинцями.

За його словами, кількість депортацій з Німеччини повинна бути "істотно збільшена". Водночас, рішення про надання притулку мають прийматися лише за кілька місяців. "Це не може тривати рік або більше", - відзначив Зеегофер.

Нагадаємо, що лідер ХСС розраховує стати на чолі "міністерства батьківщини" - розширеного міністерства внутрішніх справ, до повноважень якого належатимуть також сфера будівництва та розвитку інфраструктури.

Тим часом кількість шукачів притулку в Німеччині скорочується. За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, впродовж 2017 року до країни прибуло майже 187 тисяч шукачів притулку, тоді як роком раніше їх було приблизно 280 тисяч осіб, а в 2015 році - 890 тисяч.