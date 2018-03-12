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У Барселоні протестували десятки тисяч прихильників незалежності Каталонії

Понеділок, 12 березня 2018, 08:53
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У неділю в Барселоні відбувся багатотисячний протест, учасники якого вимагали формування уряду, що проголосить Каталонську республіку.

Про це повідомляє каталонське видання El Nacional.

Організатором акції стало впливове громадянське об’єднання ANC, що виступає за незалежність Каталонії.

У марші "Республіка зараз", за даними поліції, взяли участь близько 45 тисяч людей.

 

"Близько двох мільйонів громадян Каталонії хочуть руху вперед, чіткого руху в бік республіки", - сказав віце-президент ANC Агусті Алкоберро.

Він заявив, що парламентська більшість, яка складається з сепаратистських партій, має довести свою ефективність і сформувати уряд.

"У нас є більшість у парламенті, щоб встановити республіку, і це треба зробити негайно", - наголосив політик.

Як повідомлялося, парламент Каталонії на невизначений термін відклав голосування за нового главу уряду автономії після того, як Верховний суд Іспанії відхилив клопотання про звільнення з в'язниці каталонського сепаратистського лідера Жорді Санчеса, кандидатуру якого висунули на посаду глави женералітату.

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