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У Європарламенті незадоволені ходом розслідування вбивства журналіста у Словаччині

Понеділок, 12 березня 2018, 10:41
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У Європарламенті вимагають від словацького уряду провести належне розслідування вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої та звільнити главу МВС Роберта Каліняка.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter Манфреда Вебера, лідера фракції Європейської народної партії, яка є найбільшою в Європарламенті.

"Повідомлення колег з Європарламенту після їхнього візиту до Словаччини насторожують. Нам здається, що керівництво словацького уряду не робить все можливе для з’ясування обставин двох вбивств", - написав Вебер.

"Якщо прем’єр-міністр Фіцо хоче зберегти залишки довіри, він повинен звільнити главу МВС. Втручання міністра у розслідування є неприйнятним. Ми очікуємо від уряду зусиль у розслідуванні злочину і забезпечення свободи слова", - додав євродепутат.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини Андрей Кіска закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

Роберт Фіцо у понеділок виступив з телезверненням, в якому не тільки звинуватив президента Андрея Кіску у спробі дестабілізувати країну, але й припустив, що угорсько-американський мільярдер Джордж Сорос може бути якось пов'язаний із ситуацією.

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