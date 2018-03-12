У Європарламенті незадоволені ходом розслідування вбивства журналіста у Словаччині

Понеділок, 12 березня 2018, 10:41

У Європарламенті вимагають від словацького уряду провести належне розслідування вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої та звільнити главу МВС Роберта Каліняка.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter Манфреда Вебера, лідера фракції Європейської народної партії, яка є найбільшою в Європарламенті.

"Повідомлення колег з Європарламенту після їхнього візиту до Словаччини насторожують. Нам здається, що керівництво словацького уряду не робить все можливе для з’ясування обставин двох вбивств", - написав Вебер.

The reports from some @Europarl_EN colleagues after their visit to #Slovakia in the last days are worrisome. For us it seems that the leadership of the Slovak government is not doing everything to clarify the two murders. #AllForJan 1/2 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 11 березня 2018 р.

"Якщо прем’єр-міністр Фіцо хоче зберегти залишки довіри, він повинен звільнити главу МВС. Втручання міністра у розслідування є неприйнятним. Ми очікуємо від уряду зусиль у розслідуванні злочину і забезпечення свободи слова", - додав євродепутат.

If Prime Minister #Fico wants to keep some credibility, he must dismiss the Interior Minister. The involvement of the Minister in the inquiry is not acceptable. We expect the govt to make every effort to clarify the crimes and guarantee the freedom of the media. #Slovakia 2/2 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 11 березня 2018 р.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини Андрей Кіска закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

Роберт Фіцо у понеділок виступив з телезверненням, в якому не тільки звинуватив президента Андрея Кіску у спробі дестабілізувати країну, але й припустив, що угорсько-американський мільярдер Джордж Сорос може бути якось пов'язаний із ситуацією.