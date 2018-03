У Європарламенті незадоволені ходом розслідування вбивства журналіста у Словаччині

У Європарламенті вимагають від словацького уряду провести належне розслідування вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої та звільнити главу МВС Роберта Каліняка.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter Манфреда Вебера, лідера фракції Європейської народної партії, яка є найбільшою в Європарламенті.

"Повідомлення колег з Європарламенту після їхнього візиту до Словаччини насторожують. Нам здається, що керівництво словацького уряду не робить все можливе для з’ясування обставин двох вбивств", - написав Вебер.

The reports from some @Europarl_EN colleagues after their visit to #Slovakia in the last days are worrisome. For us it seems that the leadership of the Slovak government is not doing everything to clarify the two murders. #AllForJan 1/2