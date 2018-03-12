Серед умов нового фінансування від ЄС можуть бути ліс-кругляк та перевірка е-декларацій

Понеділок, 12 березня 2018, 13:35

Умови, які були висунуті для надання останнього траншу в рамках попереднього пакету макрофінансової допомоги, можуть перейти і до нового пакету.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком у Києві.

За її словами, зараз йде обговорення умов, на яких виділятимуться кошти.

"Звісно, були елементи, що застосовувалися для попередньої програми допомоги і не дали можливості надати останній транш", - зазначила Могеріні.

"Я думаю, що ці умови також можуть перейти і до нового пакету макрофінансової допомоги", - додала вона.

Високий представник висловила сподівання, що надання коштів відбудеться вже до кінця цього року.

Водночас Могеріні наголосила, що для ЄС важливо побачити успіхи, яких досягне Україна у зусиллях по боротьбі з корупцією.

Як повідомлялося, 9 березня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України на суму до 1 млрд. євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

Україна виконала 17 із 21 політичних зобов'язань, пов'язаних з третім траншем у розмірі 600 мільйонів євро, які могли б бути надані Україні під час третьої програми MFA. Чотири заходи не були запроваджені до моменту закінчення терміну дії допомоги в січні 2018 року і Єврокомісія не виплатила останній транш.