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Пиво і копчена риба: Меркель розказала, як обмінювалася подарунками з Путіним

Понеділок, 12 березня 2018, 15:41
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у понеділок на прес-конференції в Берліні розповіла, як обмінювалась подарунками з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg.

Раніше у документальному фільмі "Путін" російський президент розповів, що Меркель під час візитів інколи привозить йому його улюблений сорт пива. Журналісти запитали про це німецьку канцлерку.

"Добре відомо, що російський президент полюбляє німецьке пиво", - підтвердила Меркель озвучену Путіним інформацію.

"Я, зі свого боку, якось отримала від нього добру копчену рибу", - розповіла глава німецького уряду, не уточнивши, коли саме відбувся обмін подарунками.

Після 12 років перебування Меркель при владі і 18 років Путіна на чолі Росії обоє лідерів зустрічались один з одним частіше, ніж будь-які інші політики в Європі. Путін вільно розмовляє німецькою, адже працював агентом КДБ у Східній Німеччині. Меркель добре говорить російською, оскільки виросла за межами східного Берліна і проводила деякий час в Москві.

Однак, відзначає видання, Путін і Меркель – далеко не друзі. Президент РФ залякав Меркель своїм собакою, знаючи, що вона боїться собак. Німецька канцлерка, своєю чергою, переконала європейських лідерів запровадити санкції проти РФ після незаконної анексії Криму.

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