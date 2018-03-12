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Отруєння екс-шпигуна: Британія викликала посла РФ і виставила дедлайн

Понеділок, 12 березня 2018, 20:07
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Британія викликала російського посла для роз’яснень щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це повідомляє Associated Press.

"Велика Британія викликала російського посла для пояснень, яким чином російська нервово-паралітична речовина була використана проти колишнього шпигуна", - йдеться у повідомленні агентства.

У понеділок, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Прем'єрка повідомила, що глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі Скрипаля.

У середу британський уряд детально розгляне відповідь російської держави, і якщо вона не заслуговуватиме довіри, застосує санкції проти Росії.

Серед можливих заходів у відповідь Мей назвала перегляд присутності британської делегації у складі високопосадовців та політиків на ЧС з футболу в Росії

Як відомо, в неділю, 4 березня, у британському місті Солсбері знайшли непритомними і у критичному стані колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ-5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

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