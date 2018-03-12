"Циркове шоу": в МЗС РФ відреагували на звинувачення Британії у шпигунській справі

Понеділок, 12 березня 2018, 20:19

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає "цирковим шоу" те, що відбувається в британському парламенті у справі Сергія Скрипаля.

Про це вона заявила в понеділок, коментуючи звинувачення прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на адресу Росії, повідомляє "ТАСС".

"Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації", - сказала Захарова.

Вона також закликала Лондон розкрити підсумки розслідування справ Олександра Литвиненка і Бориса Березовського.

"Перш, ніж складати нові казки, нехай хтось в королівстві розповість, чим закінчилися попередні - про Литвиненка, Березовського, Перепілічного і багатьох інших, хто загадково помер на британській землі", - зазначила дипломат.

У понеділок, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі Скрипаля.

У середу британський уряд детально розгляне відповідь російської держави, і якщо вона не заслуговуватиме довіри, застосує санкції проти Росії.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".