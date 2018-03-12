Знайти
АКТУАЛЬНО

У Польщі антипатиків українців суттєво більше, ніж симпатиків

Прем’єрка Британії публічно звинуватила Росію в отруєнні екс-шпигуна

У парламенті Британії знайшли підозрілий пакет, госпіталізували двох осіб

В ОБСЄ заявили, що ситуація на Закарпатті спокійна

Боротьба з фейками: у ЄС пропонують створити Кодекс принципів для соцмереж

Санкції ЄС проти РФ прив’язані до повної імплементації Мінських угод – Могеріні

Глава МВС Словаччини йде у відставку через справу про вбивство журналіста






"Циркове шоу": в МЗС РФ відреагували на звинувачення Британії у шпигунській справі

Понеділок, 12 березня 2018, 20:19
Версія для друку Коментарі

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає "цирковим шоу" те, що відбувається в британському парламенті у справі Сергія Скрипаля.

Про це вона заявила в понеділок, коментуючи звинувачення прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на адресу Росії, повідомляє "ТАСС".

"Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації", - сказала Захарова.

Вона також закликала Лондон розкрити підсумки розслідування справ Олександра Литвиненка і Бориса Березовського.

"Перш, ніж складати нові казки, нехай хтось в королівстві розповість, чим закінчилися попередні - про Литвиненка, Березовського, Перепілічного і багатьох інших, хто загадково помер на британській землі", - зазначила дипломат.

У понеділок, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі Скрипаля.

У середу британський уряд детально розгляне відповідь російської держави, і якщо вона не заслуговуватиме довіри, застосує санкції проти Росії.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:48
У Польщі антипатиків українців суттєво більше, ніж симпатиків
20:19
"Циркове шоу": в МЗС РФ відреагували на звинувачення Британії у шпигунській справі
20:07
Отруєння екс-шпигуна: Британія викликала посла РФ і виставила дедлайн
19:37
Прем’єрка Британії публічно звинуватила Росію в отруєнні екс-шпигуна
19:10
Климпуш-Цинцадзе: санкції ЄС проти Росії краще було б продовжувати на рік
18:39
Опозиція Словаччини домагається відставки прем’єра після вбивства журналіста
18:36
У Брюсселі представили нову інституційну структуру "Східного партнерства"
18:12
Президент ЄП пообіцяв побороти сексуальне насильство в Європарламенті
18:09
Знайдена у парламенті Британії невідома речовина не становить загрози
17:47
Путін відповів журналісту ВВС про отруєння Скрипаля: ви там у себе розберіться
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Владислав Давидов, для Європейської правди

Шлях на Захід: чому українських працівників бояться та чекають у Польщі

Приїжджаючи до Польщі, українці змушують поляків їхати на заробітки. Та все ж саме українських мігрантів називають «рятівниками». Втім, для збереження нинішніх темпів економічного зростання Польща потребуватиме додатково 5 мільйонів працівників.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Міністр наїздів та неправди: МЗС Угорщини запускає фейк про місію ОБСЄ на Закарпатті

Заява міністра – сенсаційна, але має одну ваду: вона є неправдивою від початку до кінця... Це – не перша неправда від МЗС Угорщини щодо України. Можна навіть говорити, що викривлення є головною стратегією Будапешта на українському напрямку...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  