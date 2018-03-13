НАТО перебуває у контакті з Британією у справі про отруєння Скрипаля

Вівторок, 13 березня 2018, 09:45

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс перебуває у контакті з Великою Британією у справі з розслідування отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна.

Про це повідомляє Politico.

"Сполучене Королівство прийшло до висновку, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною військового типу, розробленою Росією. І прем'єр-міністр Тереза Мей заявила сьогодні (12 березня. - Ред.), що досить імовірно, що Росія несе відповідальність за цю дію (отруєння. - Ред.)", - йдеться у заяві Столтенберга.

"Використання будь-яких нервово-паралітичних речовин є жахливим та абсолютно неприйнятним", - додав він. "Велика Британія - дуже цінний союзник, і цей інцидент викликає велике занепокоєння в НАТО. НАТО знаходиться в контакті з британською владою з цього питання".

Politico зазначає, що заява НАТО з'явилася на тлі спекуляцій про те, що Альянс може послатися на пункт щодо колективної оборони, якщо Росія буде визнана винною.

Як відомо, стаття 5 Північноатлантичного договору свідчить, що союзники погоджуються, що збройний напад на одну або більше країн у Європі або Північній Америці буде розглядатися як напад на всіх, і якщо такий напад відбудеться, то вони будуть вживати заходів у разі потреби "включаючи застосування збройної сили".