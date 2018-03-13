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Трамп обговорить з прем’єром Британії ситуацію з отруєнням Скрипаля

Вівторок, 13 березня 2018, 16:59
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Президент США Дональд Трамп обговорить з прем’єром Великої Британії Терезою Мей ситуацію навколо отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це Трамп заявив у вівторок журналістам у Білому домі, повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати все ще повинні розібратися у фактах, які стосуються отруєння у Солсбері, перш ніж когось звинувачувати.

"Як тільки ми отримаємо прямі факти, якщо ми згодні з ними, ми засудимо Росію або будь-кого, хто причетний. Наскільки я знаю, вони вважають, що це Росія, і я, безумовно, приймаю цей висновок як факт", - сказав він.

Коментар Трампа відрізняється від заяви Державного департаменту, в якій йдеться про те, що США згодні з виголошеними британським урядом звинуваченнями на адресу РФ.

Як відомо, 12 березня прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вже заявив, що Москва не буде відповідати на ультиматум Лондона.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".

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