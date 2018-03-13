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У Польщі працюють до 2 млн українців - маршалок Сейму

Вівторок, 13 березня 2018, 18:33
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Маршалок (спікер) Сейму Польщі Марек Кухцінський вважає, що наразі в Польщі працює до 2 мільйонів українців.

Про це він заявив під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"За різними оцінками, в Польщі працюють 1,3-1,5 млн українців. Певний, що ця цифра вже більше – до 2 млн. Тільки віз минулого року було видано 3 млн",- заявив він.

"Якщо порівняти із ситуацією у Німеччині, ми не маємо таких проблем із робітниками, і це сповнює нас гордістю. Ми здатні співпрацювати, адже ми дуже схожі", - додав Кухцінський.

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