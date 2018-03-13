Росія пригрозила заборонити роботу британських ЗМІ

Вівторок, 13 березня 2018, 19:21

Британські ЗМІ не будуть працювати в Росії, якщо Лондон запровадить санкції щодо телеканалу Russia Today в зв'язку зі "справою Скрипаля".

Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує "Интерфакс"

"Жодний британський засіб масової інформації в нашій країні не працюватиме, якщо вони закриють Russia Today", - сказала Захарова.

Раніше повідомлялося, що британський регулятор у сфері телерадіомовлення (Ofcom) в зв'язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля не виключив можливості перегляду умов ліцензії, на підставі якої російський телеканал RT мовить на території Великої Британії.

Ofcom поінформував у вівторок про те, що направив власнику ліцензій на мовлення RT в Великій Британії попередження, в якому йдеться, що Британія перевірить роботу RT у відповідності до прийнятих норм.

Нагадаємо, 12 березня прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі Скрипаля. Росія відмовилася це робити.

Після цього Лондон буде готовий вжити серйозних заходів.