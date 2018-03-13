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У Львові кинули вибухівку біля польського Цвинтаря орлят

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У Львові кинули вибухівку біля польського Цвинтаря орлят

Вівторок, 13 березня 2018, 23:32
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У вівторок ввечері невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Вулиця Мечникова біля Личаківського кладовища, зі слів свідків - вибухнув невідомий предмет, кинули метрів з 20 до поховання польських орлят, наразі на місці поліція, пожежна і вибухотехніки", - повідомив Зінкевич.

 

Те, що на територію Личаківського цвинтаря невідомі кинули предмет, який вибухнув, підтвердили на сайті Львівської міської ради. Як стверджується, ніхто не постраждав.

"Зі слів охоронця, вибух пролунав за 15 м від господарських приміщень. Виглядає так, що на травник з-за муру хтось кинув невідомий предмет. На місці вже працюють експерти. Від вибуху утворилась ямка 30 см діаметром. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють відповідні служби", - цитує сайт директора ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар"  Михайла Нагая.

Раніше повідомлялось, що всупереч планам польського уряду капітальний ремонт Цвинтаря орлят у Львові проводитися не буде – через напруженість у відносинах з Україною. Таке рішення схвалила польська сторона.

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