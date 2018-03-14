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На заході Афганістану внаслідок атаки бойовиків загинули 10 військових

Середа, 14 березня 2018, 09:49
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На заході Афганістану бойовики атакували контрольно-пропускний пункт, убивши щонайменше 10 силовиків.

Про це повідомляє The Associated Press.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад, але під час серії нападів "Талібану" в провінції Фарах минулого тижня загинули щонайменше 38 силовиків, ще п'ятеро потрапили в полон і кілька були поранені.

Абдул Самад Салехі, член Ради провінції Фарах, заявив, що четверо з убитих під час нападу в середу, 14 березня, працювали у розвідці, а шестеро інших - в поліції.

Як відомо, радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив ряд районів по всій країні в останні роки після того, як США і НАТО формально завершили бойову місію в кінці 2014 року.

Нагадаємо, нещодавно президент Афганістану Ашраф Гані запропонував лідерам радикального ісламістському руху "Талібан" мирні переговори "без попередніх умов", щоб завершити 16-річну війну.

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