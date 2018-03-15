Берлін запевнив Париж у швидкому розгляді пропозицій про реформу ЄС

Новий уряд Німеччини має намір "дуже інтенсивно і швидко" розглянути пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про реформування Євросоюзу.
Про це під час візиту в Париж заявив новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє Deutsche Welle.
Маас підкреслив, що прибув у французьку столицю через лічені години після вступу на посаду глави МЗС Німеччини, щоб потиснути, нарешті, простягнуту з пропозиціями про оновлення Європи руку Макрона".
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан теж вказав на "особливу необхідність" узгоджених дій Берліна і Парижа з цілого ряду тем.
Крім питання реформи ЄС він згадав також Brexit, кризи в Сирії і на сході України, угода щодо іранської ядерної програми.
Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон не представлять свій план реформування єврозони на саміті ЄС у березні, як очікувалося.