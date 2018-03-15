Джонсон: РФ навмисно обрала "Новічок", як попередження противникам Путіна

Четвер, 15 березня 2018, 11:47

Росія навмисно обрала розроблену в радянські часи нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння в Солсбері як попередження противникам президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє The Guardian.

"Росія є єдиною країною, яка, як відомо, розробила цей тип речовини. Я боюся, що докази доводять, що це Росія", - сказав Джонсон.

Він також висловив думку, що Путін несе відповідальність за напад. "У свідомості людей є дуже мало сумнівів, що це почерк російської держави - навмисно використати "Новічок", нервово-паралітичну речовину, розроблену Росією, щоб покарати російського перебіжчика, як вони це бачать, ще й під час передвиборчої кампанії Володимира Путіна .

Коментуючи заперечення Росії у причетності до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, Джонсон сказав: "У їхній відповідi є певне самовдоволення, саркастична відповідь, яку ми чули, вказує на їхню провину. Вони хочуть одночасно заперечувати це, але водночас прославитись цим".

Джонсон нагадав, що Путін лише нещодавно заявив по телебаченню, що колишні агенти-перебіжчики заслуговують покарання за отримані "30 срібняків".

"Це спосіб показати, що відбувається з людьми, які повстають проти режиму", - додав британський міністр.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.