Лавров анонсував висилку британських дипломатів у відповідь на дії Лондона

Четвер, 15 березня 2018, 12:06

Москва скоро вишле з РФ британських дипломатів у відповідь на дії Великої Британії.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, повідомляє РИА "Новости".

"Обов'язково", - сказав Лавров, відповідаючи на питання, чи готова Москва вислати британських дипломатів з Росії у відповідь на дії Великої Британії.

Говорячи про терміни, Лавров заявив: "Скоро".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у свою чергу заявив, що заходи у відповідь на дії Британії проти Росії не змусять себе чекати, відповідні пропозиції сформулює МЗС та інші відомства, але остаточне рішення - за президентом РФ, який вибере варіант, найбільш відповідний інтересам країни.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.