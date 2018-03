Міністр оборони Британії порадив Росії "відійти і заткнутись"

Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

Про це заявив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, відповідаючи на питання про можливі заходи у відповідь з боку Росії, повідомляє Sky News.

