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Міністр оборони Британії порадив Росії "відійти і заткнутись"

Четвер, 15 березня 2018, 14:06
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Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

Про це заявив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон, відповідаючи на питання про можливі заходи у відповідь з боку Росії, повідомляє Sky News.

"Що ми робитимемо? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила у Солсбері є абсолютно жахливим і обурливим. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія має відійти і заткнутися" - сказав Вільямсон

"Але якщо вони застосують кроки у відповідь, ми розглянемо різні варіанти. Поки зарано спекулювати на цій темі" - додав міністр.

Відповідаючи на питання, чи вступає Британія у холодну війну з росією Вільямсон відповів: "Її часто характеризують як прохолодну війну. Зараз, я б сказав, винятково холодно".

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

У відповідь глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва скоро вишле з РФ британських дипломатів.

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