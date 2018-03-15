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ЗМІ: адміністрація Трампа звинуватила РФ в кібератаках на енергосистему США

Четвер, 15 березня 2018, 18:38
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Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер звинуватила Росію в причетності до узгодженої операції з отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, пов'язаних з енергетичними мережами та іншою критичною інфраструктурою.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела.

За словами американських чиновників, співробітники ФБР та міністерства внутрішньої безпеки і розвідувальних служб зафіксували, що російська розвідка та інші особи, які торік займались широким спектром кібератак, проникли в енергетичний, ядерний, торговельний, водний, авіаційний та промисловий сектори США.

Посадовці заявили, що російські хакери отримали доступ до комп'ютерних систем, провели "мережеву розвідку" систем, які контролюють ключові елементи економіки США, а потім спробували "замести сліди", видаливши докази свого проникнення.

Уряд США, за словами чиновників, допоміг компаніям зупинити усі несанкціоновані проникнення та видав попередження енергетичним компаніям про загрозу.

Раніше у четвер Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори росіян, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".

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