Російські олігархи в Британії посилюють безпеку через отруєння Скрипаля – ЗМІ

П'ятниця, 16 березня 2018, 12:18

Російські олігархи, які проживають у Британії, посилюють безпеку своїх будинків, зокрема, наймають охоронців та медиків, у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною Сергія Скрипаля та смертю російського бізнесмена Миколи Глушкова.

Таку інформацію отримало британське видання The Evening Standard.

Спеціалісти-консультанти олігархів в Лондоні повідомили, що були завалені запитами від клієнтів, які занепокоєні своєю безпекою в результаті отруєння Скрипаля.

Їхні запити включають особистих охоронців, цілодобовий доступ до медиків, моніторинг постачання продуктів харчування та здійснення перевірки безпеки щодо персоналу.

Один із клієнтів навіть зробив запит на встановлення системи фільтрації повітря, на зразок тієї, що є у "ядерних бункерах", у своїй квартирі у житловому комплексі One Hyde Park на заході Лондона.

Занепокоєння серед олігархів посилилося й після смерті критика Путіна і колишнього бізнесмена Миколи Глушкова, якого знайшли мертвим у власному будинку на півдні британської столиці.

"Я вже отримала півтора десятка дзвінків від наших російських клієнтів з проханням надати інформацію про охоронців, додаткову охорону для будинків та підключення до сервісів їжі на винос", - розповіла Беккі Фатемі, керуючий директор агентства з нерухомості Rokstone, яка також надає інші консультаційні послуги своїм багатим покупцям.

Як відомо, отруєні росіяни, Сергій Скрипаль та його дочка Юлія, були знайдені непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

Британська прем'єрка Тереза Мей 14 березня заявила, що Росія відповідальна за спробу вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки.

Мей повідомила, що Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".