У Британії відкрили справу про вбивство бізнес-партнера Березовського

П'ятниця, 16 березня 2018, 18:07

Поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова.

Про це повідомляє ВВС.

Поліція Лондона повідомила, що Глушков помер від "здавлювання шиї". Контртеррористична поліція, яка з самого початку вела розслідування, зараз розглядає смерть як вбивство.

Поліція також стверджує, що на даному етапі немає доказів, що пов'язують смерть Глушкова з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Критика Путіна і колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського 13 березня знайшли мертвим у власному будинку на півдні британської столиці.

Жодної інформації про ознаки насильницької смерті раніше не було.

Зазначимо, що сьогодні Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

У 1990-х роках Глушков працював у російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та компанії "ЛогоВАЗ", яка належала Березовському.

У 1999 році, коли Березовський втік до Британії, Глушкову пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві. Він провів п'ять років у в'язниці і був звільнений у 2004 році.

У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку $123 млн у компанії "Аерофлот".

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.