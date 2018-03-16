Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС починає контрзаходи проти нових мит США

У Британії відкрили справу про вбивство бізнес-партнера Березовського

Падіння гелікоптера США в Іраку: всі військові на борту загинули

В Орбана засудили "провокацію" проти угорців у Берегові

У Словаччині та світі тривають протести через убивство жуналіста

"Венеціанка" розкритикувала проекти Порошенка про звітність громадських організацій

Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії






У Британії відкрили справу про вбивство бізнес-партнера Березовського

П'ятниця, 16 березня 2018, 18:07
Версія для друку Коментарі

Поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова.

Про це повідомляє ВВС.

Поліція Лондона повідомила, що Глушков помер від "здавлювання шиї". Контртеррористична поліція, яка з самого початку вела розслідування, зараз розглядає смерть як вбивство.

Поліція також стверджує, що на даному етапі немає доказів, що пов'язують смерть Глушкова з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Критика Путіна і колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського 13 березня знайшли мертвим у власному будинку на півдні британської столиці.

Жодної інформації про ознаки насильницької смерті раніше не було.

Зазначимо, що сьогодні Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

У 1990-х роках Глушков працював у російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та компанії "ЛогоВАЗ", яка належала Березовському.

У 1999 році, коли Березовський втік до Британії, Глушкову пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві. Він провів п'ять років у в'язниці і був звільнений у 2004 році.

У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку $123 млн у компанії "Аерофлот".

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.

здавлювання
ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:41
фото
У Словаччині та світі тривають протести через убивство жуналіста
19:15
ЄС починає контрзаходи проти нових мит США
18:49
Україна попросить ЄС визнати РФ країною-агресором та посилити санкції - ЗМІ
18:40
Російські дипломати з сім'ями залишать Британію 20 березня
18:17
Посол звернувся до Euronews: годі діяти в інтересах російської пропаганди
18:07
У Британії відкрили справу про вбивство бізнес-партнера Березовського
17:57
Британія і ЄС наступного тижня можуть домовитися про перехідний період - ЗМІ
17:31
Меркель заперечила главі МВС: Іслам є частиною Німеччини
17:24
Росія протестує проти ексгумації радянських воїнів у Польщі
17:05
Падіння гелікоптера США в Іраку: всі військові на борту загинули
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Три кола санкцій: наскільки потужним стане британське покарання РФ

Не менше, аніж сам злочин, який було визнано нападом на суверенітет Британії, офіційний Лондон вразила подальша зухвалість РФ. Як вже заявив міністр закордонних справ Королівства Борис Джонсон, складається враження, що росіяни одночасно відмежовуються від замаху і пишаються ним.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Помста до Венеції доведе: Порошенко та ВР створюють нову проблему у відносинах з Європою

Києву достатньо просто затягнути час: наступний пленарний тиждень буде останнім перед тим, як спливе термін декларування. Це створить для України і особисто для Порошенка низку проблем у відносинах з Євросоюзом та США. Хоча у Києва є аргумент на свою користь...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  