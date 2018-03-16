У Словаччині та світі тривають протести через убивство жуналіста

П'ятниця, 16 березня 2018, 19:41

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У Словаччині продовжуються масові протести у зв’язку з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка.

Онлайн-трансляцію акцій по всій країні веде словацьке видання Aktuality.

Люди вийшли на вулиці міст, незважаючи на відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо на тлі загострення політичної кризи.

Вони вимагають незалежного розслідування убивства журналіста та його дівчини і проведення дострокових виборів.

"Це єдиний спосіб відновити довіру людей", - наголошують організатори акцій.

Місто Банська Бистриця. Словаччина

Подекуди лунають заклики ув’язнити колишнього прем’єра Фіцо.

"Ми прийшли, тому що відчуваємо себе обманутими", - зазначають протестувальники у багатьох містах країни.

Протести відбуваються у понад трьох десятках міст у Словаччині. Найбільший протест очікується у столиці – у соціальних мережах 50 тисяч осіб заявили, що вийдуть на демонстрацію в Братиславі.

Анонсовані акції у 26 містах світу, зокрема, в Берліні, Брюсселі, парижі та Нью-Йорку.

Місто Мартін. Словаччина

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.