Німеччина не визнає результати виборів РФ в анексованому Криму

Субота, 17 березня 2018, 14:32

Німецький уряд не збирається визнавати результати голосування 18 березня на виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму.

Про це заявив представник МЗС Німеччини Райнар Бреуль, передає "Укрінформ".

"Наша позиція чітка, а саме: була незаконна анексія Криму. На наш погляд, Крим не є адміністративною частиною Росії і, відповідно, там не можуть проводитися вибори російського президента", - заявив дипломат.

У цілому ж, говорячи про майбутні президентські вибори в РФ, Бреуль заявив, що для Берліна важливо, щоб вони пройшли "вільно і чесно", це має вирішальне значення.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.