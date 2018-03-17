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У Британії розглядають подальші кроки після рішення РФ вислати дипломатів

Субота, 17 березня 2018, 15:27
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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Лондон розгляне свої подальші дії спільно з союзниками в найближчі дні після того, як Росія раніше заявила про висилку 23 британських дипломатів.

Про це Мей заявила сьогодні на весняному форумі Консервативної партії у Лондоні, передає Reuters.

"Ми ніколи не змиримося із загрозою від російського уряду щодо життя британських громадян та інших на британській землі. Ми можемо бути впевнені в потужній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - сказала Мей.

Нагадаємо, 17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Після цього в МЗС Британії заявили, що рішення Росії вислати британських дипломатів не змінює позиції Лондона у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Як відомо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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