Вбивство Глушкова: Поліція Британії перевіряє безпеку політичних втікачів з РФ

Субота, 17 березня 2018, 15:50

Поліція Британії почала контактувати з певною кількістю росіян, які отримали політичний притулок в країні, щоб обговорити питання їх безпеки.

Про це повідомляє BBC.

Такі заходи здійснюються у зв'язку з вбивством російського бізнесмена Миколи Глушкова, колишнього партнера Бориса Березовського.

BBC стало відомо, що поліція та спецслужб переглянули свою точку зору щодо питання безпеки інших політичних біженців з Росії. Зокрема, раніше в поліції заявляли про незначний ризик для росіян, що живуть у Британії.

Зазначимо, що наразі у поліції немає ніяких підстав вважати, що смерть Глушкова та замах на вбивство екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля пов'язані.

Нагадаємо, критика Путіна і колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського 13 березня знайшли мертвим у власному будинку на півдні британської столиці.

Жодної інформації про ознаки насильницької смерті раніше не було.

Однак, напередодні стало відомо, що поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова.

Британські ЗМІ повідомляють, що за версією слідчих, російського бізнесмена Миколу Глушкова, якого знайшли мертвим у власному будинку в Лондоні, задушили повідком для собаки.

Зазначимо, що 16 березня Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

У 1990-х роках Глушков працював у російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та компанії "ЛогоВАЗ", яка належала Березовському.

У 1999 році, коли Березовський втік до Британії, Глушкову пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві. Він провів п'ять років у в'язниці і був звільнений у 2004 році.

У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку $123 млн у компанії "Аерофлот".

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.