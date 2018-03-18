Ердоган: турецькі війська повністю контролюють сирійське місто Афрін

Неділя, 18 березня 2018, 10:33

Турецькі збройні сили та "Вільна сирійська армія" (FSA) в неділю взяли під повний контроль північно-західне сирійське місто Афрін.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє державне турецьке агентство Anadolu.

За даними видання, війська в'їхали до центру міста приблизно о 5 годині ранку за місцевим часом.

Через годину війська входили до центру міста зі східної, західної та північної сторони. Повідомляється, що військові не зустріли жодного опору.

Бійці FSA також взяли під контроль найбільші приміські райони Ашрафієх, Джамілія та Махмудія на північ від центру Афріна.

Оточення міста Афрін було ключовим кроком операції Туреччини "Оливкова гілка", що розпочалася 20 січня та спрямована на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) з регіону Афрін на півночі Сирії.

Як відомо, місто Афрін є головним центром анклаву, що контролюється YPG на кордоні з Туреччиною. За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, там проживає близько 350 тисяч осіб.

Анкара називає YPG "терористами", вважаючи їх сирійським відгалуженням забороненої у Туреччині PKK.