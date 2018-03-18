Балістичні ракети КНДР здатні досягти території Європи - німецька розвідка

Неділя, 18 березня 2018, 16:26

Балістичні ракети Північної Кореї можуть досягти території Німеччини та інших країн Європи. Пхеньян також може оснащувати свої МБР ядерними боєголовками.

Про це заявив віце-президент Федеральної служби розвідки (BND) Оле Діль на закритій зустрічі з депутатами Бундестагу, повідомляє Bild.

За інформацією видання, Діль заявив, що можна з упевненістю сказати, що Північна Корея може тепер "досягти Європи і Німеччини своїми ракетами".

Однак він також зазначив, що переговори між Південною та Північною Кореєю є ознакою розрядки напруженості.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що його країна готова провести історичну зустріч між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.