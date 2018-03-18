Дипломати США та Північної Кореї проведуть зустріч у Гельсінки

У Гельсінкі відбудеться зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї.
Про це повідомляє Yle.
Заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль, який відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, в Гельсінкі повинен зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки.
Чо Канг Іль не став коментувати деталі візиту, перебуваючи в міжнародному аеропорту Пекіна.
Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломаточними консультаціями. Точне місце і тривалість переговорів не називаються.
Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.
Підготовка зустрічі глав Північної Кореї і США раніше на цьому тижні проходила в Стокгольмі.
Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.