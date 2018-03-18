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Дипломати США та Північної Кореї проведуть зустріч у Гельсінки

Неділя, 18 березня 2018, 17:01
Версія для друку Коментарі

У Гельсінкі відбудеться зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї.

Про це повідомляє Yle.

Заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль, який відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, в Гельсінкі повинен зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки.

Чо Канг Іль не став коментувати деталі візиту, перебуваючи в міжнародному аеропорту Пекіна.

Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломаточними консультаціями. Точне місце і тривалість переговорів не називаються.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Підготовка зустрічі глав Північної Кореї і США раніше на цьому тижні проходила в Стокгольмі.

Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

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