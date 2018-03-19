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Посольство Туреччини в Копенгагені закидали коктейлями Молотова

Понеділок, 19 березня 2018, 07:59
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У ніч на понеділок невідомі закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини в Копенгагені.

Як повідомляє Nyheder із посиланням на дані поліції, зловмисники використали щонайменше чотири пляшки із запальною сумішшю.

 Наслідок нічних подій

На місці події був присутній патруль. Поліцейські бачили, як двоє нападників втікають. Але вони не переслідували злочинців, тому що зосередили сили на запобіганні розвитку пожежі.

Поліція Копенгагена була повідомлена про інцидент близько третьої ночі. На момент підпалу посольство було порожнім, тому ніхто не постраждав.

Наразі у поліції немає підозрюваних. Вранці біля будівлі дипломатичної місії посилена присутність правоохоронців.

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